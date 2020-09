ARM Neoverse N2 et V1 Zeus : encore plus de puissance pour les processeurs ARM pour serveurs

ARM dévoile deux nouvelles architectures de coeur de processeur pour serveurs : Neoverse N2 et V1 offrant 40 à 50% de performances en plus par rapport à Neoverse N1.

Toujours très présentes au coeur de milliards de smartphones et d'objets connectés vendus dans le monde entier, les architectures ARM s'étendent désormais aussi aux coeurs de processeurs pour ordinateurs portables et même pour serveurs.

La firme britannique avait dévoilé une architecture spécifique Neoverse pour ces derniers, avec une première solution Neoverse N1 (et son corollaire Neoverse E1) que l'on peut retrouver dans le processeur dédié Graviton2 des serveurs cloud d'Amazon ou dans les processeurs ARM Altra d'Ampere.

L'intérêt pour ce type de coeur ARM étant grandissant et s'étendant à de nouveaux domaines, ARM propose logiquement une nouvelle génération avec les plates-formes ARM Neoverse N2 et ARM Neoverse V1.

La promesse de base est d'offrir respectivement 40% et 50% de performances en plus par rapport à Neoverse N1 mais la création de la famille Neoverse V vient aussi marquer une recherche d'une plus grande performance des coeurs, note le site AnandTech.

Cet aspect avait déjà été mis en valeur du côté des architectures ARM Cortex pour smartphones avec l'apparition de la famille Cortex-X et son premier Cortex-X1 qui permet de pousser les performances un peu plus loin par rapport à la proposition standard ARM Cortex-A78.

On notera que l'architecture ARM Neoverse V1 porte le nom de code Zeus et que c'est elle qui sera utilisée pour les premiers processeurs exascale européens Rhea de SiPearl.

Les processeurs pour serveurs ARM avec coeurs Neoverse V1 pourront ainsi se confronter aux coeurs Willow Cove des processeurs Sapphire Rapids d'Intel et à l'architecture Zen 3 de la prochaine génération de processeurs Epyc Milan d'AMD.

De son côté, l'architecture Neoverse N2 " Perseus " se place comme un successeur direct de Neoverse N1 avec une progression de performance légèrement modérée mais avec une maîtrise de la consommation d'énergie renforcée.

Et si Neoverse V1 peut être vu comme l'équivalent de Cortex-X1 mais pour les serveurs, l'architecture Neoverse N2 sera pour sa part la cousine de l'architecture qui succèdera à ARM Cortex-A78 dans les smartphones l'an prochain.

ARM crée ainsi une sorte de tandem couvrant à la fois les besoins mobiles / embarqués et ceux des serveurs / infrastructures dans les lesquels la firme s'engage désormais plus franchement, en n'hésitant plus à essayer de bousculer l'architecture x86 concurrente.

AnandTech note par ailleurs que si ARM Neoverse V1 reste soumis au jeu d'instructions ARMv8, l'architecture Neoverse N2 profitera du jeu d'instructions ARMv9 ...ce qui sera sans doute aussi le cas pour la prochaine génération ARM Cortex-A.