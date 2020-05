Bon plan : Artillery Genius, l'imprimante 3D compacte au meilleur prix, mais aussi la Sidewinder-X1 (France) !

Artillery confirme sa volonté de s'imposer sur le marché de l'impression 3D de par ses machines originales et bien équipées.

Après une Sidewinder X1 que nous avons testée et qui nous a véritablement séduits par la qualité de sa finition, son équipement, son silence et son prix, Artillery récidive avec la Genius, une version plus compacte de sa machine.

On retrouve ainsi la structure qui a fait le succès de la Sidewinder, notamment un chassis all in one et un axe des X en rail V slot 60x20. La Genius offre 2 moteurs en Z pour un meilleur équilibrage, une tête d'impression en Direct Drive et un système de nappes.

Elle dispose d'un écran tactile couleur, de drivers maison silencieux, d'un plateau chauffant en 220v ainsi que d'un volume d'impression confortable de 220x220x250 mm. Légèrement plus chère qu'une Creality Ender-3, elle se veut largement mieux équipée et plus évolutive tout en optant pour des matériaux de qualité équivalente si ce n'est supérieur. Bref, nous vous la conseillons sans aucune hésitation !

L'imprimante 3D Artillery Genius est disponible chez Gearbest au prix réduit de 278 € avec une expédition gratuite depuis la France en quelques jours à partir du 29 mai.



A noter que vous trouverez également l'imprimante 3D Artillery Sidewinder-X1, que nous vous conseillons absolument, à seulement 371 € expédié de France en quelques jours à partir du 3 juin.

Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec la liseuse Kobo, les trottinettes électriques Xiaomi M365 / Pro, le smartphone Oppo A5 2020, la balance connectée Withings ou la TV Qled 75" Samsung à prix réduit, ou encore les écouteurs Xiaomi Airdots Pro 2 et les Airdots Pro 2 SE en forte promotion !