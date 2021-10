Un aspirateur Dreame, un smartphone Samsung et une trottinette UrbanGlide à des prix de FOLIE

Le smartphone Samsung Galaxy S20 128 Go, la trottinette UrbanGlide Ride 85 + et l'aspirateur Dreame V11 profitent tous d'une très belle réduction aujourd'hui.

Commençons avec le Samsung Galaxy S20 128 Go qui bénéficie d'un écran Super AMOLED de 6,2" avec une définition de 3200 pixels x 1440 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le smartphone exploite un SoC Exynos 990 avec 128 Go d'espace de stockage interne.

Du côté de la photo, on trouve à l'arrière un triple capteur avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 12 MP. Pour faire des selfies, on observe un capteur de 10 mégapixels. Pour finir, le smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh qui est compatible avec la recharge sans fil (NFC) et la charge rapide 45 Watts.

Sur le site Rakuten, le Samsung Galaxy S20 128 Go est au prix réduit de 496 € au lieu de 909 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au Dreame V11, l'aspirateur-balai puissant à petit prix. Il est propulsé par le moteur Dreame Space 4.0 qui tourne à 125 000 tr/min offrant une puissance d'aspiration de 150 AW / 25 000 Pa. Il est équipé d'un bac à poussière de 0,5 litre.

Le Dreame V11 intègre un système de 5 filtres comprenant un filtre HEPA et un système comprenant 12 cyclones qui séparent et réduisent les particules de poussière. Il est équipé aussi d'un réducteur de bruit. Du côté de l'autonomie, il est pourvu d'une batterie de 3000 mAh offrant 90 minutes d'autonomie et il faut 4 heures pour la recharger.

Toujours sur Rakuten, l'aspirateur-balai Dreame V11 est au prix de 200 € au lieu de 350 € avec le code FRE850 et la livraison gratuite.



Terminons par la UrbanGlide Ride 85+ en promotion sur le site marchand Rueducommerce.

Toute de noir vêtue, la trottinette en aluminium ne pèse que 12,9 kg. Elle est aussi capable de supporter une personne d'un poids maximal de 100 kg. De plus, elle est équipée de deux roues de 8,5" de diamètre.

Son moteur de 350 W, couplé à la batterie 7500 mAh, vous permet une autonomie de 30 km avec un temps de recharge de 4 h et vous donne la possibilité de monter des côtes de 15° avec une vitesse maximale de 25 km/h.

La trottinette est aussi équipée d’un frein électromagnétique, d'un éclairage avant et arrière et d'une double suspension. Pour finir, elle est équipée d'un écran LCD qui affiche la vitesse ainsi que le reste d’autonomie.

La trottinette UrbanGlide Ride 85+ est au prix de 310 € au lieu de 600 € chez Ruducommerce, toujours avec la livraison offerte.



D'autres bons plans sont disponibles comme le realme GT Master Edition avec une belle promotion pour le smartphone et d'autres réductions ou encore le Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion avec un Mi Band 6 offert.