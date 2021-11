Le smartphone TCL 10 Pro et les aspirateurs Roborock H7, S7 et Dreame D9 Max profitent d'énormes réductions

Commençons avec l'aspirateur-robot Dreame D9 Max. Son design rond habituel pour ce type d'objet est surmonté d'un capteur Lidar qui permet de scanner à 360° votre domicile, le robot est pourvu d'une brosse de 16,8 cm en forme de V. Le D9 Max vous fait profiter d'une forte puissance d'aspiration de 4000 Pa.

L'aspirateur est équipé d'une batterie de 5200 mAH pour une autonomie de 2h30 offrant jusqu'à 250 m² sans avoir besoin de se recharger. Ses capteurs cartographient votre maison afin d'effectuer un nettoyage efficace de votre maison. Pour finir, il est équipé d'un grand réservoir à poussières de 570 ml et d'un réservoir d'eau de 270 ml.

Sur Coolladen, le robot aspirateur Dreame D9 Max est au prix réduit de 239 € avec le code BFCLFRD9M120 avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Passons ensuite au robot aspirateur Roborock S7 qui dispose d’un télémètre laser lui permettant de cartographier votre maison sans souci. Sur le dessus, l'aspirateur est doté de trois boutons pour un retour base, pour l'éteindre ou l'allumer et le dernier bouton pour effectuer un lavage localisé.

Le robot est aussi équipé d’un réservoir à poussières de 0,4 l et d’un bac à eau de 0,3 l. Le Roborock S7 est compatible en WiFi et permet de le contrôler via l’application du constructeur. Elle vous donne la possibilité de programmer le S7 en sélectionnant des zones de lavage ou encore de limiter les zones à laver. Pour finir, il est agrémenté d’une batterie de 5200 mAh qui lui offre une autonomie de 3 heures.

L’aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 445 € avec le coupon de réduction BFCLFRS780 avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Continuons avec l'aspirateur-balai Roborock H7 qui possède un moteur de 480 Watts générant une puissance d'aspiration maximale de 1600 AW. Il est équipé d'un réservoir à poussières de 500 ml et d'une batterie de 3610 mAh qui permet une autonomie de 90 minutes (en mode éco) pour un temps de charge de 2 heures et demie. De plus, un écran Oled de 1,3" est présent et affiche diverses informations.

Le Roborock H7 propose un système de filtration multicyclonique qui sépare la poussière de l’air. La puissance d'aspiration n'est pas altérée par le taux de remplissage du bac à poussière. La filtration est à 3 couches (antibactériens).

L'aspirateur robot Roborock H7 est au prix réduit de 269 € avec le code BFCLFRH720 et la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons par le smartphone TCL 10 Pro 6+128 Go que nous avons testé et qui est doté d'un écran incurvé de 6,47" avec une définition de 1080 x 2340 px. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 675 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. TCL UI fait office de système d'exploitation basé sous Android 10.

Du côté de la photo, il dispose de 4 capteurs arrières de 64, 16, 5 et 2 MP et d'un capteur pour les selfies de 24 MP. Le mobile est équipé d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi.

Sur Coolladen, le smartphone TCL 10 Pro à 199 € avec la livraison gratuite depuis les entrepôts allemands.



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme AliExpress et ses monstrueuses promotions (Mi Pad 5 287 €, trottinette Mi 3 378€, AirPods Pro 179 €, Redmi 9A 71 €) ou encore Amazon qui lance (enfin) son Black Friday pour 48h de folies avec TOUTES les offres dévoilées !!!! (SanDisk -50%...).