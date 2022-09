Assassin's Creed : 4 jeux valent mieux qu'un !

Samedi prochain se tiendra un événement majeur avec un Ubisoft Forward principalement dédié à l'avenir de la saga Assassin's Creed.

Ubisoft prépare l'événement depuis des mois et refuse quasiment toute communication autour de sa franchise, renvoyant systématiquement à cette date du 10 septembre.

L'éditeur français devrait ainsi lever le voile sur Assassin's Creed Mirage, dont le nom a été confirmé la semaine passée après un visuel officiel en fuite. On sait du titre qu'il sera davantage orienté vers l'infiltration et reviendra aux sources, en outre, il se déroulera au moyen orient.

Selon de nouvelles informations mises en avant par Bloomberg, Ubisoft pourrait dévoiler non pas un, mais bien 4 épisodes d'Assassin's Creed ce samedi. Il y aurait Mirage, mais également Red et Neo gérés par Ubisoft Québec et Montréal, qui se passeraient respectivement au Japon et à la fin du Saint-Empire Romain Gérmanique. Les deux volets feraient partie intégrante d'Assassin's Creed Infinity, sans que l'on sache comment Ubisoft compte proposer son titre façon "Multivers".

Le quatrième titre pour sa part serait un jeu mobile dont on ne sait actuellement quasiment rien.

Ubisoft donnera le coup d'envoi de sa conférence ce samedi à 21h00.