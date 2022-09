Assassin's Creed Valhalla : un DLC gratuit en guise d'adieu

Pour les 15 années de la licence Assassin's Creed, Ubisoft se devait de proposer un cadeau aux joueurs. Finalement, lors de l'Ubisoft Forward, ce sont plusieurs jeux vidéo qui ont été annoncés sur console de jeux, PC mais aussi sur mobile.

Assassin's Creed Valhalla : le temps des adieux





Point d'orgue des célébrations, le retour sur le volet actuel : Assassin's Creed Valhalla, qui a déjà profité d'une foule de contenus depuis son lancement avec des DLCs gratuits mais également 4 extensions payantes. Le titre s'est énormément enrichi au fil du temps, proposant toujours plus de temps de jeu et invitant les joueurs à reprendre leurs manettes en main.

Le dernier mode proposé La Saga Oubliée redonne un nouvel intérêt au jeu en permettant de le rejouer de façon inédite.

D'ici la fin de l'année, Ubisoft compte clore le chapitre Valhalla avec "The Last Chapter", un dernier DLC qui sonne le glas des aventures d'Eivor.

Les joueurs devraient ainsi revoir certains exploits du guerrier (ou de la guerrière) viking, mais également certains personnages emblématiques du jeu. Tous les possesseurs du titre pourront profiter de ce DLC gratuitement. On ne sait pas s'il s'agira d'une simple quête ou d'un chapitre plus important, on ne sait également pas quand le DLC sera proposé. Il sera diffusé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC "d'ici quelques mois".