Skull & Bones dévoile ses repaires de pirates en vidéo

Les gamers amateurs de pirates et autres fans de Sea of Thieves vont prochainement pouvoir profiter de la nouvelle franchise d'Ubisoft, inspirée des batailles navales ayant largement participé au succès d'Assassin's Creed Black Flag.

Skull & Bones : un développement chaotique

Plusieurs années après une présentation rapide (c'était en 2017), Skull & Bones a traversé mers et tempêtes avec un développement chaotique pour finir chez Ubisoft Singapour.

Et finalement, le projet est désormais suffisamment avancé pour qu'Ubisoft nous parle de son titre qui s'invitera sur consoles et PC prochainement. Nous avions déjà eu droit à un événement dédié qui présentait le titre, mais les développeurs souhaitaient apporter davantage de précisions sur le jeu et présenter un peu plus de gameplay.

On découvre ainsi plus en profondeur les repaires de pirates : chaque joueur aura le sien qu'il pourra personnaliser au gré de ses différentes missions. C'est depuis cet espace qu'il pourra lancer des missions, réparer et modifier son navire, changer son apparence...

Dans Skull & Bones, vous jouez un pirate qui devra évoluer pour s'imposer dans la confrérie. Pour ce faire, vous devrez parcourir l'océan Indien la manette en main, un univers qui change des traditionnelles Caraïbes plus largement exploitées dans l'univers du jeu vidéo lorsque l'on aborde la thématique des pirates.

Un jeu qui s'oriente vers le multijoueur

La bonne nouvelle, c'est que Skull & Bones sera Crossplay : les joueurs PlayStation et Xbox pourront donc s'affronter. Le titre sera compatible à travers les plateformes PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series S ou Xbox Series X. D'ailleurs le multijoueurs sera le sel même de l'expérience puisque l'on sait déjà que l'histoire sera mise en retrait.

Sur PC, le titre profitera des dernières technologies pour proposer des graphismes à jour et séduisants : DLSS, Ray Tracing, XeSS, HDR, 4K à 60 fps... Que l'on soit équipé des CPU ou GPU Intel, AMD ou Nvidia, chaque joueur devrait profiter du meilleur de ce qui se fait actuellement.

Skull & Bones a vu sa date de sortie confirmée au 8 novembre prochain, une date qui s'annonce compliquée puisque c'est l'un des titres les plus attendus de l'année qui sortira le lendemain : God of War Ragnarok.