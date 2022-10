On peut désormais associer ses comptes PlayStation Network et Steam

Signe de la volonté assumée de Sony de s'investir toujours plus sur le marché du PC : il est désormais possible de lier on compte PlayStation Network à son compte Steam.

Sony l'avait annoncé il y a quelques mois : la stratégie du département PlayStation s'adapte au marché et il est désormais question d'étendre le parc de joueurs sur d'autres plateformes, et notamment le PC.

La marque japonaise avait déjà lancé son propre label de production de titres dédiés au PC et plus récemment, c'est le patron des studios PlayStation qui indiquait qu'il faudrait désormais attendre 1 an seulement entre la sortie d'un titre majeur sur PS5 et son adaptation sur PC, l'année d'écart servant à peaufiner le titre pour la plateforme afin de permettre la prise en charge des dernières technologies graphiques en date.

Pour Sony les enjeux sont énormes : la marque doit trouver un relais pour écouler plus facilement ses jeux sur PC... Et c'est avec Steam qu'un partenariat a récemment été trouvé.

Sony veut plus de jeux sur PC

En conséquence, il est désormais possible d'associer con compte PSN à son compte Steam. C'est Marvel's Spider-Man Remastered qui profitera le premier de cette nouvelle convergence des plateformes. L'association permettra d'obtenir immédiatement une nouvelle tenue en jeu, un gadget ainsi que deux points de compétence.

Cette association devrait permettre de proposer des interactions plus poussées à travers les plateformes, notamment la progression multiplateforme qui permettra de commencer le jeu sur PS5 pour le reprendre sur PC sans perte de données. Cette fonctionnalité est déjà en place depuis des années avec les jeux Xbox Game Studios.

Sony indique ainsi : "Associez votre compte Steam à PlayStation Network pour débloquer du contenu pour ce jeu et d'autres jeux PlayStation Studios. Vous recevrez également toutes les dernières infos, offres et mises à jour des jeux PlayStation Studios sur PC ou consoles PlayStation. Inscrivez-vous en créant un compte PlayStation Network ou en vous connectant à l'aide de votre compte et votre mot de passe Sony. Pour les nouveaux comptes, vous pouvez choisir d'autoriser les e-mails et les messages sur console lorsque vous créez votre compte. Pour les comptes existants, vous pouvez choisir d'autoriser les messages via l'onglet « Notifications » dans les paramètres de votre compte."