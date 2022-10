PlayStation : Sony accélère le portage des jeux sur PC

Sony devrait porter davantage de ses franchises sur PC : On a vu la marque investir récemment dans la création d'un label spécifique à la plateforme avec PlayStation PC LCC, mais les choses devraient s'accélérer.

Après avoir tenté des portages sur mobile, c'est finalement le PC qui se montre le plus attractif pour Sony qui a déjà porté quelques-unes de ses franchises phares avec un succès immédiat à chaque fois : Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War ou encore Uncharted.

1 an entre la sortie PS5 et la sortie PC

La marque a annoncé, par l'intermédiaire d'Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, que les jeux sortis sur PS5 mettront 1 an pour sortir sur PC. Une année sera dédiée à peaufiner les titres pour la plateforme PC afin de livrer des jeux de qualité.

Jusqu'ici il fallait attendre plusieurs années pour voir les portages PC arriver. Mais Sony souhaite se donner les moyens d'investir plus largement la plateforme.

Le moteur Decima Engine plus souvent adopté

Un élément qui pourrait accélérer les portages est l'annonce récemment faite par Sony et Gorilla Games qui vise à avoir plus souvent recours au moteur graphique Decima Engine déjà exploité dans Death Stranding et Horizon Forbidden West.

Le moteur a démontré ses énormes possibilités tant dans le graphisme que la physique et il sera exploité dans un nombre grandissant de jeux PlayStation à l'avenir.

L'avantage du Decima Engine est qu'il intègre, à l'image de l'Unreal Engine 5, des modules qui facilitent le portage des titres vers le PC.

La stratégie de Sony s'inscrit dans une course visant à rattraper son retard sur le secteur : la firme a trop longtemps uniquement misé sur son parc de consoles pour vendre ses jeux et a ainsi souffert des pénuries de PS5 au lancement de la console.

Viser le PC pour mieux concurrencer Microsoft

Dans le même temps, son principal concurrent Microsoft a toujours joué sur les deux tableaux : consoles et PC, avec un parc d'utilisateurs titanesque et une offre Xbox Game Pass qui séduit les deux univers.

Si Sony a revalorisé l'offre de son service PlayStation Plus, il ne concerne encore que très peu les joueurs PC, obligés de basculer vers le PlayStation Plus Premium et de se rendre dépendants de la qualité de leur connexion à Internet.