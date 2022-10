Phaeton : l'astéroïde potentiellement dangereux au comportement étrange

Les astéroïdes ne manquent pas dans note galaxie, mais certains sont plus ou moins dangereux pour notre planète. En outre, Phaethon est à la fois potentiellement dangereux et adopte un comportement étrange.

Des scientifiques sont actuellement interpelés par le comportement jugé étrange d'un astéroïde observé par le Radiotélescope Arecibo.

L'observatoire d'Arecibo installé en plein coeur de Porto Rico a été détruit suite au passage de l'ouragan Maria en 2017, mais les données collectées par ce dernier offrent encore quelques années de travail d'analyse aux chercheurs.

Une rotation en accélération constante

C'est ainsi que les scientifiques se sont penchés sur 3200 Phaéton, un astéroïde découvert le 11 octobre 1983. Observé à plus d'1,8 million de km de notre planète, l'astéroïde mesurerait environ 5,4 km de diamètre et est considéré comme le deuxième plus grand corps céleste "potentiellement dangereux " pour notre planète, de par sa course qui le fait passer à proximité de nous.

Si vous ne connaissez pas Phaéton, vous en connaissez pourtant sans doute certains effets : il est associé à une pluie d'étoiles filantes lors de son passage à proximité que l'on appelle les Géminides.

Phaeton : cible de la mission Destiny+

Les scientifiques ont récemment fait une découverte étonnante et perturbante concernant l'astéroïde : sa rotation s'accélère. La période de rotation du corps diminue de 4 millisecondes par an. La découverte a été faite en étudiant les données récoltées depuis 1989 sur l'astéroïde en vue de préparer la mission DESTINY+ de l'agence spatiale japonaise qui envisage d'envoyer une sonde survoler l'astéroïde en 2028.

Phaeton présente les caractéristiques physiques inhabituelles avec une orbite qui ressemble davantage à celle d'une comète que d'un astéroïde. Il a ainsi hérité du surnom de "comète rocheuse" et l'on a déjà observé chez lui des éjectas de poussières.

Ce comportement intrigue les scientifiques qui pensent désormais que Phaéton est bel et bien le reste d'un noyau cométaire. Les récentes observations vont permettre à la mission Destiny+ de mieux programmer le survol pour optimiser l'observation de l'astéroïde.