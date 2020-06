Snapdragon 865+ : l'évolution mineure attendue en juillet

L'existence d'une évolution légère du SoC Snapdragon 865 semble faire de moins en moins de doute et son lancement se ferait bien durant le mois de juillet.

Comme les années précédentes, le SoC Snapdragon 865 aura-t-il droit à une version Plus qui équipera les smartphones premium du second semestre en leur apportant des performances légèrement supérieures ?

Malgré les craintes d'un projet stoppé à cause de la crise du coronavirus, les indices se multiplient autour de l'existence d'un SoC Snapdragon 865+ qui profiterait d'une cadence relevée à 3,1 GHz au lieu de 2,8 GHz pour la version standard.

Les premiers à en profiter pourraient être les smartphones gaming puisque l'on attend des appareils comme le Lenovo Legion Gaming Phone et l'Asus ROG Phone 3 durant le mois de juillet.

Snapdragon Tech Summit, décembre 2019

Des passages sur les benchmarks ont "confirmé" (on n'est jamais à l'abri d'un fake) que ce dernier embarquera un SoC Snapdragon 865 boosté qui pourrait amener à un score AnTut de plus de 660 000 points, alors que les smartphones sous Snapdragon 865 standard les plus optimisés tournent autour de 600 000 points.

Juillet pourrait donc être la fenêtre de lancement du Snapdragon 865+. C'était déjà le cas pour les évolutions mineures des générations précédentes et le leaker Ice Universe affirme aussi que le mois prochain verra une annonce officielle et que le SoC équipera tous les flagships du second semestre, hormis bien sûr pour les fabricants disposant de leurs propres solutions.