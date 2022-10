Prix cassés sur un PC portable gamer, des écouteurs, un écran PC, un clavier et une montre connectée

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable gamer ASUS ROG Strix G15, l'écran LG OLED55C2, les écouteurs Echo Buds 2, le clavier Mobility Lab et la montre connectée Garmin Instinct.

Commençons ce top 5 avec le PC portable Asus ROG Strix G15 qui profite d'une très belle promotion sur Cdiscount.

Il dispose d'une dalle de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il intègre le processeur AMD Ryzen 7 5800H accompagné du processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC profite d'un port Ethernet, d'un port HDMI et de trois ports USB 3. Le PC portable est compatible avec les technologies Bluetooth 5.1 et Wi-Fi. Pour finir, il intègre deux haut-parleurs de 4 Watts.

Le PC portable Asus ROG Strix G15 est au prix de 1350 € au lieu 2000 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Cdiscount.



Passons maintenant à la télévision LG OLED55C2 qui est à petit prix sur Rueducommerce.

La télévision est pourvue d'un écran OLED 4K de 55 pouces, soit 138 cm, avec une définition de 3840 pixels x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 100 Hz. De plus, elle affiche une compatibilité avec la technologie FreeSync. Elle profite d'Alexa et de Google Assistant. La smartTV vous fait profiter des applications comme Netflix, Disney+…

Pour la connectique, la TV est dotée de quatre ports HDMI 2.1, de trois ports USB 2.0, d'une entrée satellite et antenne et enfin d'une prise casque. Pour finir, vous avez la possibilité de connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

Sur le site de Rueducommerce, la TV LG OLED 55C2 est au prix de 1199 € au lieu de 1990 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec les écouteurs Echo Buds 2 qui sont à petit prix sur Amazon.

Les écouteurs affichent un design de type intra-auriculaire, ils sont petits, discrets et s'adaptent parfaitement à la morphologie de vos oreilles. Ils profitent des technologies de réduction de bruit et d'audio dynamique offrant un son net et équilibré tout en limitant le bruit extérieur.

Les Echo Buds 2 utilisent Alexa, ce qui vous permet d'écouter vos podcasts préférés juste en le demandant. Pour finir, les écouteurs vous offrent une autonomie de 5 heures d'écoute plus 15 heures avec leur boitier. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu'à 2 heures d'écoute.

Sur Amazon, les écouteurs Echo Buds 2e génération sont au prix de 98 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier Mobility Lab qui voit son prix chuter de 48 % sur le site commercial d'Amazon.

Ce dernier affiche un design très fin soit 437 x 125 x 22 mm. Notons aussi qu'il profite d'un pavé numérique et de plusieurs raccourcis avec des touches d'accès direct à la calculatrice, aux volumes, etc. Le clavier est adapté à une utilisation bureautique et domestique. C'est un clavier de type filaire avec une longueur de fil de 1,5 mètre.

Sur Amazon, le clavier Mobility Lab est au prix de 20 € au lieu de 38 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec la montre connectée Garmin Instinct qui perd 36 % de son prix.

Elle est dotée d'un cadran de 45 mm avec une définition de 128 x 128 pixels. Elle possède un affichage de type monochrome avec un filtre antireflet. Elle est capable de suivre votre fréquence cardiaque, d'afficher votre état de stress, le suivi du sommeil ou de votre hydratation.

La smartwatch intègre également le GPS, le GLONASS, GALILEO, un altimètre, un compas, un accéléromètre et un thermomètre. La montre affiche un degré de résistance à l'eau de 10 ATM indiquant une profondeur accessible jusqu'à 100 mètres sous l'eau. Pour finir, elle affiche une autonomie de 14 jours ou de 16 heures en mode full GPS.

Sur le site d'Amazon, la montre connectée Garmin Instinct est au prix de 192 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.



Pensez à consulter nos différents bons plans comme Midea Brand Days avec jusqu'à 70 % de réduction sur les aspirateurs de la marque ou encore le scanner 3D Creality CR-Scan Lizard qui offre de la précision pour vos impressions 3D avec un bon de réduction !