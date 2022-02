Trio gagnant avec le PC portable Asus VivoBook S3400QA, les JBL Tune 115 TWS et la TV Continental Edisson 58"

Parmi tous les bons plans du jour, voici trois offres sur lesquelles on s'arrête, voire qu'on achète. Aujourd'hui on a sélectionné un PC portable, une TV HD et des écouteurs.

Commençons avec les écouteurs JBL Tune 115 TWS qui profitent d'une belle réduction sur Cdiscount.

Ils sont de type intra-auriculaire et sont dotés d'un diaphragme de 5,8 mm. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0 et bénéficient de l'effet sonore Pure Bass. De plus, vous contrôlez la musique directement sur les écouteurs avec le bouton marche / arrêt ou répondre / terminer.

Côté autonomie, chaque écouteur offre jusqu'à 6 heures de lecture continue, et avec le boitier, vous profitez jusqu'à 21 heures supplémentaires. Ils sont fournis avec trois tailles d'embout différentes pour s'adapter à toutes les morphologies.

Sur le site de Cdiscount, les écouteurs JBL Tune 115 TWS sont au prix plus que réduit de 45 € au lieu de 100 € avec le code AFFAIRE10 et la livraison gratuite.



Passons ensuite au PC portable Asus VivoBook S3400QA qui voit son prix chuter de 500 €.

Il est équipé d'une dalle de 14" avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Le PC portable dispose du processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 4,2 GHz avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté aussi d'une caméra 720p, d'un micro, de deux ports USB 2.0, d'un port HDMI, d'un port USB C et d'un port USB 3. On note la présence d'un lecteur de carte microSD. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Le PC portable Asus VivoBook S3400QA est au prix de 700 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV Continental Edisson 58" qui profite d'un prix mini sur Cdiscount.

Elle est dotée d'une dalle de 58" soit 147 cm avec une définition de 3840 x 2160 pixels, elle est compatible avec la technologie HDR et embarque la version d'Android TV (9.0) qui vous donne accès à plusieurs centaines de milliers de contenus et sur plus de 5000 applications comme Netflix, YouTube ou encore Disney+.

On note la présence de 3 ports HDMI et d'un port Optique. De plus, elle est compatible avec le WiFi et le Bluetooth. Pour finir, vous pouvez l'associer avec son application mobile pour diffuser le contenu de votre smartphone sur votre TV.

Sur Cdiscount, la TV Continental Edisson 58" est au prix de 360 € au lieu de 400 € avec le code AFFAIRE10 et la livraison gratuite.



