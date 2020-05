Les smartphones Asus ZenFone 7 et ROG Phone 3 pour le mois de juillet ?

Le groupe taiwanais Asus est un fidèle de longue date du marché des smartphones et, s'il n'est pas le plus visible ou le plus gros vendeur, de nouvelles séries sont annoncées chaque année, agrémentées de modèles gaming exploitant sa marque dédiée Republic of Gamers.

L'an dernier, la série ZenFone 6 avait créé la surprise par son module photo pivotant avec tracking faisant office de capteur photo avant et arrière tout en conservant un prix assez abordable pour un modèle haut de gamme.

Asus ZenFone 6

Le fabricant devrait être toujours bien présent cette année avec au moins deux modèles, le ZenFone 7 et l'Asus ROG Phone 3, tous deux listés en début d'année chez Qualcomm parmi les smartphones dotés du nouveau SoC Snapdragon 865 avec 5G.

Asus avait peut-être l'intention de les présenter dans le temps du Computex 2020 début juin mais ce dernier ayant été repoussé à septembre à cause du coronavirus, c'est maintenant une présentation au mois de juillet qui serait visée, selon le média chinois Commercial Times.

Le groupe taiwanais aurait de belles espérances de croissance vis à vis de son smartphone gaming qui devrait encore être très bien équipé et impressionner par sa fiche technique.