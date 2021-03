Asus ZenFone 8 Mini : compact mais grosse fiche technique ?

Fin 2020, Apple a tenté l'expérience du format Mini pour sa série iPhone 12 en proposant un smartphone doté de caractéristiques similaires (avec quelques concessions) à celles de l'iPhone 12 standard mais dans un format compact.

L'iPhone 12 Mini offre ainsi toute la puissance de la puce Apple A14 Bionic et la richesse de l'écosystème iOS, là où les versions Mini de smartphones Android étaient souvent aussi des versions très allégées par rapport au modèle original.

Cela pourrait relancer la tendance du smartphone compact et Asus préparerait un modèle Asus ZenFone 8 Mini qui n'aurait rien à envier au reste de la gamme. Selon le site site XDA Developers, le nom de code serait Sake (les autres variantes ont aussi des noms d'alcool) et il embarquerait un puissant SoC Snapdragon 888 ainsi qu'un affichage FHD+ 120 Hz avec une diagonale de 5,92 pouces et une dalle OLED.

Le ZenFone 8 Mini serait aussi doté de deux capteurs photos dont l'un sera un module 64 megapixels. A ces informations, collectées dans le code source de l'Asus ROG Phone 5, s'ajoutent celles concernant un modèle Picasso doté d'un affichage 6,67 pouces OLED FHD+ avec lui aussi un SoC Snapdragon 888.

Sans être forcément le plus visible des acteurs, Asus propose sa gamme ZenFone avec une grande régularité et avec des idées innovantes, comme le système de caméra rétractable. Saura-t-il renouveler cet intérêt avec une version Mini dans sa gamme ?