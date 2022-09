AtomStack A10 Pro 50 W : un puissant graveur laser à prix réduit

AtomStack Technologies est une entreprise spécialisée dans les machines à gravure laser, mais aussi les imprimantes 3D et les consommables 3D. Elle est située à Shenzhen en Chine. Elle dispose d’une chaîne de fabrication avec un contrôle strict sur 100 % de ses produits. La société a mis en place des entrepôts un peu partout dans le monde afin de pouvoir livrer rapidement ses clients.

Son graveur AtomStack A10 Pro 50 W offre un laser avec une mise au point fixe qui permet une puissance stable et une grande précision de 0,08 * 0,14 mm. Une molette permet d’ajuster la focale rapidement. La puissance optique est de 10 W et il peut découper des panneaux de bois de 15 à 20 mm d’épaisseur et l’acrylique de 10 à 15 mm. Il peut également graver les miroirs, l’acier inoxydable (inox), la céramique ou encore le verre. Le graveur propose une zone de travail de 410 x 410 mm. Il grave 30 % plus vite que les autres lasers.

Au niveau de la sécurité, l’AtomStack A10 Pro 50 W est doté d’une protection qui permet de filtrer 97 % des UV du faisceau laser. Ce qui vous donne la possibilité de regarder la gravure sans lunettes. Notons aussi un interrupteur d’arrêt d’urgence afin de stopper rapidement au moindre souci.

Un autre avantage de la machine de découpe est qu’elle peut prendre en charge la gravure hors ligne sans avoir besoin d’être connectée à un ordinateur. Un port de carte SD est présent. De plus, vous pouvez ajuster en temps réel les paramètres de gravure. Sinon, l’AtomStack A10 Pro 50 W est compatible avec le WiFi et il est possible de la contrôler depuis un smartphone.

L’interface de l’application mobile est simplifiée pour permettre au débutant de graver rapidement sans avoir besoin d'une grande connaissance informatique. Notons aussi que l’application est compatible avec 7 langues.

Le graveur est composé d’un alliage d’aluminium anodisé qui rend la machine de gravure plus solide et durable. Il ne vous faudra entre 10 et 20 minutes pour monter le A10 Pro. Il est compatible avec plusieurs logiciels comme LaserGRBL, LightBurn et avec les OS Windows et MacOS. Pour finir, il prend en charge les fichiers NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

Actuellement sur Amazon, le graveur AtomStack A10 Pro 50 W est au prix de 500 € au lieu de 570 € avec le code ZBANX70F et la livraison gratuite.



Notons que AtomStack propose aussi un accessoire pour le graveur. L'air assist AtomStack X7 Pro qui optimisera les gravures et les découpes en évitant les brulures sur le bois, mais aussi des bords de coupe plus lisses. Pour finir, la ventilation est plutôt silencieuse avec un bruit ne dépassant pas les 60 dB.

L'air assist AtomStack X7 Pro est également en promo à 90 € au lieu de 120 € avec le code 30FZBANX.



