Toutes les occasions sont bonnes pour s'équiper d'un bon casque, voici une série de bons plans

Que l'on utilise chez soi, dans la rue, dans les transports ou au bureau, le casque audio est un compagnon quotidien par excellence pour écouter sa musique. Facile à associer à son smartphone, il n'a jamais été aussi simple d'écouter partout ses chansons préférées. Certains sont même équipés d'un microphone permettant de prendre des appels. Nous avons donc fait une sélection des meilleurs bons plans sur les casques !

Parmi cette sélection, nous mettons en avant le casque sans-fil Bose 700 qui voit son prix chuter à 262 €

Il est doté de la technologie de réduction du bruit ultra-puissante qui offre 11 niveaux différents. Vous pourrez profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. De plus, la qualité sonore est incroyable avec des détails clairs et précis, mais aussi des basses profondes et pleines.

Le casque audio Bose 700 est accompagné d'un système de microphones qui s'adapte aux environnements bruyants et aux vents afin de restituer un son clair lors de vos appels en mains-libres. Il est compatible avec le Bluetooth, Google Assistant ou encore avec Alexa.

Son arceau épuré en acier inoxydable offre une grande légèreté, mais aussi un grand confort avec ses coussinets. Pour finir, sa batterie vous fera profiter de 20 heures d'écoute en une seule charge.

Le casque sans fil Bose 700 est au prix de 262 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite sur Amazon.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans pour la rentrée sur les casques :

