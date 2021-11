L'ATT d'Apple aurait fait perdre 10 milliards de dollars aux médias sociaux

Pour Facebook, Twitter, Snapchat et YouTube, l'impact de l'App Tracking Transparency d'Apple serait de l'ordre de 10 milliards de dollars sur les revenus publicitaires.

Au printemps dernier, Apple a mis à jour iOS et iPadOS afin d'appliquer l'App Tracking Transparency (ATT) qui impose le consentement explicite des utilisateurs d'une application pour le suivi de leurs activités sur d'autres applications ou sites.

L'ATT affecte la publicité ciblée avec ce qui est autrement dit une demande d'autorisation d'accès à l'IDFA d'Apple (Identifier for Advisers) permettant d'identifier l'appareil mobile. Sans surprise, la grande majorité des utilisateurs d'iPhone refusent.

Selon le Financial Times, l'ATT d'Apple a fait perdre 9,85 milliards de dollars de recettes publicitaires aux plateformes de médias sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et YouTube.

De la résilience tout de même

En valeur absolue, Facebook aurait perdu le plus compte tenu de son imposante taille et de l'importance de la manne publicitaire. Toutefois, c'est Snapchat qui aurait le plus souffert en raison de son orientation uniquement mobile.

Avec la publication des derniers résultats trimestriels et pour leurs revenus, YouTube et Twitter ont considéré l'impact de l'ATT d'Apple modeste ou plus faible que prévu. Facebook (ou Meta désormais) a évoqué des vents contraires.

" Nous pensons que nous serons en mesure de faire face à ces vents contraires au fil du temps, grâce aux investissements que nous réalisons déjà aujourd'hui ", avait déclaré Mark Zuckerberg.