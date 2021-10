Google enregistre des profits records

Maison-mère de Google, Alphabet continue d'enchaîner de solides performances financières avec un chiffre d'affaires de 65,1 milliards de dollars au troisième trimestre qui progresse de 41 % sur un an.

Le bénéfice net ressort à un niveau record de 18,9 milliards de dollars avec une hausse de 68 %. C'est la troisième fois de suite que le groupe enchaîne un bénéfice record.

Avec le moteur de recherche Google, YouTube et autres, la publicité représente près de 82 % des revenus du groupe à 53,1 milliards de dollars. Ils sont en hausse de 43 % sur un an.

Interrogée sur l'impact de l'App Tracking Transparency d'Apple, la directrice financière d'Alphabet et Google estime que l'impact a été " modeste " sur les revenus de YouTube.

Google Cloud toujours pas rentable

Si le chiffre d'affaires de Google Cloud avoisine les 5 milliards de dollars avec une progression de 45 % sur un an au troisième trimestre, c'est un domaine où Google reste loin derrière Amazon (AWS) et Microsoft, et qui n'est toujours pas rentable.

" Alors que la transformation numérique et le passage au travail hybride se poursuivent, nos services de Cloud aident les organisations à collaborer et à rester en sécurité ", déclare le patron du groupe Sundar Pichai. Un discours que l'on retrouve aussi du côté de Microsoft.