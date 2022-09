Bayonetta 3 s'affiche dans 7 minutes de gameplay

La sorcière la plus sexy du monde du jeu vidéo reviendra prochainement sur la petite console de Nintendo dans un nouveau titre qui s'annonce particulièrement animé.

Nintendo a ainsi attendu de la toute fin de son Nintendo Direct pour lever le voile sur une nouvelle vidéo de gameplay de Bayonetta 3, un titre très attendu puisque le précédent épisode remonte tout de même à plus de 8 ans maintenant.

Bayonetta : sexy et mortelle

Le jeu s'est ainsi offert une vidéo qui présente pas moins de 7 minutes de gameplay, permettant de redécouvrir la sorcière dans des tenues toujours plus affriolantes. Cette fois, notre sorcière devra faire face à une nouvelle menace qui provient de l'humanité elle-même : une arme biologique incontrôlable baptisée Homonculus.

Bayonetta ne sera pas seule : les joueurs pourront également contrôler Viola qui propose un gameplay bien différent puisqu'elle est équipée d'une épée et assistée par un démon.

L'univers s'annonce toujours aussi sexy, coloré et décalé avec un humour assez particulier et divers clins d'œil. Cet épisode fera la part belle à de nouveaux pouvoirs acquis par la sorcière : les envoutements qui permettent de ralentir le temps pour multiplier les combos.

Le gameplay d'ailleurs s'annonce plus accessible avec des enchainements plus simples et naturels.

La date de sortie maintenue au 28 octobre

Les finish moves brutaux sont toujours de mise, tout comme les transformations. Le titre avait déjà été annoncé sur Nintendo Switch avec une date de sortie maintenue au 28 octobre prochain. Contrairement au premier volet, il s'agira d'une exclusivité : aucune sortie sur Xbox ou PlayStation n'est prévue à ce jour.