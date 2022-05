Bbox Smart TV avec vidéoprojecteur de Samsung

Bouygues Telecom était déjà partenaire de Samsung dans le cadre de l'offre Bbox Smart TV. Lors de son lancement en 2020, elle avait été présentée comme la " première offre triple play dématérialisée en France. "

À la place d'un décodeur TV, l'offre Bbox Smart TV s'appuie sur un téléviseur 4K connecté de Samsung avec l'application B.TV+ préinstallée pour l'accès aux services de Bouygues Telecom en matière de TV (chaînes, replay, enregistrements).

Toujours en partenariat avec Samsung, Bouygues Telecom introduit désormais Bbox Smart TV avec The Freestyle. Il s'agit du vidéoprojecteur léger, polyvalent et connecté que Samsung avait dévoilé en début d'année.

Pour l'offre Bbox Smart TV, The Freestyle est commercialisé 399 € au lieu de 999 €. Un choix à la place d'une TV UHD 4K ou TV QLED 4K. The Freestyle peut diffuser une image en qualité FHD. Il est inclinable à 180° et projette une image de 30 à 100 pouces sur un mur ou au plafond.

Sans réduction la premère année

BBox SmartTV propose un forfait Bbox must ou BBox ultym avec engagement de 24 mois. Il est à souligner qu'il n'y a pas de réduction habituelle la première année pour donc un tarif de 40,99 € et 49,99 € par mois dès le début.

Pour l'économie de 600 € réalisée sur le prix du vidéoprojecteur The Freestyle, il faut donc tenir compte du fait qu'avec les offres Bbox must et Bbox Ultym classiques, c'est 22,99 € et 29,99 € par mois la première année (pour donc une économie la première année de 216 € et 240 €).

À noter qu'avant Bouygues Telecom, c'est SFR qui avait introduit une offre Box Internet avec vidéoprojecteur The Freestyle.