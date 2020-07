Avant la Freebox V8, Bbox Ultym Fibre passe à 2 Gbps (hausse des débits et des prix)

Mardi, Free va dévoiler sa Freebox V8 (sans doute Freebox Pop). Habitué à réagir du tac au tac aux annonces de son concurrent, Bouygues Telecom semble prendre les devants dès aujourd'hui avec une évolution de son offre Bbox Ultym Fibre.

Pour rappel, il s'agit de l'offre fixe de Bouygues Telecom avec un modem-routeur Bbox dédié à la fibre optique (FTTH) introduit en début d'année. Il intègre du Wi-Fi 6 et se veut évolutif avec une prise fibre modulaire pour une compatibilité avec les futurs débits de 10 Gbps.



Bouygues Telecom annonce pour Bbox Ultym Fibre, des débits de jusqu'à 2 Gbps en débit descendant et 600 Mbps en débit montant. Auparavant, l'opérateur proposait un débit de jusqu'à 1 Gbps en descendant et 500 Mbps en montant. Sur demande, un répéteur Wi-Fi 6 est en outre dorénavant inclus.

L'offre Bbox Ultym Fibre n'est pas la seule à être concernée par une montée des débits. C'est aussi le cas avec Bbox Must pour 1 Gbps en descendant et 400 Mbps en montant, au lieu de respectivement 500 Mbps et 300 Mbps.

Quant à Bbox Fit, les débits sont poussés à jusqu'à 300 Mbps en descendant et 200 Mbps en montant, contre 200 Mbps et 100 Mbps auparavant. Il va sans dire que ce sont des débits maximum théoriques en FTTH.

Également au rendez-vous… l'augmentation des tarifs pour ces offres en fibre optique (mais aussi en ADSL) qui est de 2 € par mois pour Bbox Fit et Must, et de 4 € par mois pour Bbox Ultym (hors prix promotionnel la première année).



Selon une rumeur insistante, Free devrait proposer la Freebox V8 avec un débit de jusqu'à 2,5 Gbps.

