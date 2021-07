Galaxy A02s : belle promotion pour le smartphone de chez Samsung, mais pas que…

Aujourd’hui, AliExpress met en avant le téléphone Samsung Galaxy A02s en faisant une belle réduction sur l’un des téléphones le moins chers du constructeur.

Avec un design simple, le smartphone pèse 196 g pour une taille de 164,2 x 75,9 x 9,1 mm. Il est équipé d’un écran de 6,4" avec une définition de 720 x 1600 px. Il tient parfaitement en main.

Au cœur du smartphone, le processeur Snapdragon 450 est épaulé de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage. Le A02s est fourni avec Android 10 et l’interface de Samsung One UI 2.5.

Le Galaxy A02s affiche sur l’arrière un triple module photo avec un grand angle de 13 Mpx, un macro de 2 Mpx et un module dédié pour la profondeur de 2 Mpx. Sur l’avant, un objectif de 5 mégapixels pour faire des selfies.

Du point de vue de l’autonomie, il est équipé d’un accumulateur de 5000 mAh permettant une autonomie de plus de 20 heures et il lui faudra moins de trois heures pour recharger totalement sa batterie grâce à son chargeur 8 W.



Vous retrouvez sur AliExpress le Samsung Galaxy A02s 4+64 Go à 153 € au lieu de 189 € avec le code 21TECH16 avec la livraison gratuite.



Mais le site AliExpress ne s’arrête pas là, il continue de proposer de belles réductions sur une liste de produits. Voici notre sélection, avec la livraison gratuite :



N’hésitez pas à aller consulter nos autres bons plans comme le Roidmi Eve Plus avec une très forte réduction chez Amazon ou encore le purificateur d’air Aiibot 3 avec 71 % de réduction et notre sélection du jour.