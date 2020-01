Bon plan : le mini PC Beelink U55 sous Intel Core i3, 8Go RAM et 256 Go SSD à 225 € mais aussi Xiaomi, Chuwi,.

Le Mini PC Beelink U55 a la particularité de proposer un processeur Intel Core i3 avec iGPU Intel HD Graphic 5500 et 8 Go de RAM pour pouvoir faire office de passerelle multimédia ou d'une solution légère de surf et édition de documents.

Sous Windows 10, il offre des capacités de stockage SSD M.2 allant de 128 à 512 Go et un disque dur 2,5", et dispose d'une connectivité sans fil WiFi dual band jusqu'en 802.11ac (WiFi 5) et Bluetooth 4.0.

On trouvera en outre deux ports USB 3.0, un port USB-C et des connectiques HDMI, ainsi qu'un port RJ45 et un lecteur de cartes mémoire. Son format très compact permettra notamment de le fixer à l'arrière d'un moniteur pour en faire un All in One à petit prix.

Le mini PC Beelink U55 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD est disponible sur la plate-forme Gearbest au petit prix de 225 € avec le code de réduction GBCNU5501 et la livraison gratuite.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.