Bon plan : la nouvelle montre connectée Xiaomi Mi Watch Color à prix réduit mais aussi Amazfit,...

La première montre signée Xiaomi était la Mi Watch, clairement inspirée de l'Apple Watch avec son boîtier carré aux angles arrondis. Changement de design pour la seconde version intitulée Xiaomi Mi Watch Color avec cette fois un boîtier rond.

La smartwatch Mi Watch Color dispose d'un affichage tactile circulaire 1,39 pouce AMOLED 454 x 454 pixels accompagné de deux boutons latéraux et d'un bracelet amovible que l'on pourra choisir plutôt sportif ou casual selon les envies.

On retrouvera de nombreux cadrans pour personnaliser la montre et une dizaine de modes sportifs pour activité d'ntérieur ou d'extérieur (dont piscine ou mer) du fait de l'étanchéité 5 ATM du boîtier et du module GPS intégré.

La Mi Watch Color saura afficher les notifications mais aussi assurer un suivi de l'activité quotidienne et du sommeil, avec l'appui de ses capteurs de mouvement et d'un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier.

Bon point pour la montre connectée, elle promet jusqu'à 14 jours d'autonomie grâce à sa batterie de 420 mAh. A bord, on trouvera un SoC dédié Snapdragon Wear 3100 et une interface spéciale au-dessus de Wear OS.

Gearbest propose aujourd'hui la Mi Watch Color au prix réduit de 179 € avec la livraison gratuite.

