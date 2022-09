700 € de réduction sur la TV LG OLED ou 400 € de réduction sur l'enceinte B&O, mais aussi un écran, un mobile...

Commençons notre top 5 avec la télévision LG OLED55C2 qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

Elle est dotée d'un écran OLED 4K de 55 pouces, soit 138 cm, avec une définition de 3840 pixels x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 100 Hz. La TV est compatible avec la technologie FreeSync. La télévision est également compatible avec Alexa et Google Assistant et propose de nombreuses applications comme Netflix, Disney+…

Au niveau de la connectique, le téléviseur est composé de quatre ports HDMI 2.1, de trois ports USB 2.0, d'une entrée satellite et antenne et enfin d'une prise casque. Vous pouvez connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

Sur le site de Rueducommerce, la TV LG OLED 55C2 est au prix de 1299 € au lieu de 1990 €.



Passons maintenant au smartphone Google Pixel 6 qui profite de 23% de réduction sur Amazon.

Le mobile est pourvu d’un écran de 6,4 pouces OLED FHD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le téléphone portable intègre le SoC Google Tensor avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, nous notons la présence d'un capteur principal de 50 MP avec un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur de 48 mégapixels. À l'avant, nous observons un capteur photo de 8 MP pour faire des selfies. Et enfin, le smartphone est doté d'une batterie de 4614 mAh qui offre une journée d’autonomie.

Sur le site d'Amazon, le smartphone Google Pixel 6 128 Go est au prix de 498 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite.

Poursuivons avec les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 qui passent sous la barre des 100 € sur Amazon.

Ils intègrent la technologie de réduction de bruit active grâce au processeur dédié QN1e. Ce dernier est pourvu d'un système de doubles microphones qui permettent d'annuler efficacement les bruits extérieurs. Les écouteurs Sony bénéficient d'un traitement audio 24-Bit avec technologie DSEE HX. Il est d'ailleurs possible d'écouter votre musique pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si elle est désactivée. Pour finir, grâce à son boitier, vous profitez de 24 heures d'écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 sont disponibles à 99,99 € au lieu de 123 € sur Amazon avec la livraison gratuite.

Continuons avec l'écran incurvé LG UltraWide 35WN73A qui est actuellement en promotion sur le site d’Amazon.

La dalle UltraWide UWQHD de 35 pouces affiche une définition de 3440 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement de 100 Hz. L’écran est compatible HDR10 et prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires.

Le LG UltraWide est doté de 2 ports HDMI et d’un DisplayPort. Il profite d’un temps de réponse de 5 ms et d’une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB. Pour finir, il intègre la technologie FreeSync qui assure une fluidité et une limpidité des mouvements rapides dans le jeu.

L’écran incurvé LG UltraWide 35WN73A est au prix au prix de 380 € au lieu de 540 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Finissons avec l'enceinte sans fil B&O PLAY A6 qui voit son prix chuter de 400 € sur Darty.

L'enceinte sans fil est compatible Bluetooth, WiFi, AirPlay et DLNA (Digital Living Network Alliance) qui permet de partager du contenu entre des périphériques de votre domicile via votre réseau. Elle est dotée de deux woofers de 60 Watts, d'une enceinte à spectre complet de 60 Watts et de deux tweetters de 30 Watts. Nous notons aussi la présence d'un port Ethernet d'une entrée auxiliaire et d'une prise USB pour la recharge.

L'enceinte sans fil B&O PLAY A6 est au prix de 599 € au lieu de 999 € avec la livraison gratuite.

