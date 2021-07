Bezior S2 et Bezior S1 : deux trottinettes électriques aux caractéristiques MONSTRUEUSES en promo !!!

Capables de monter à plus de 45 km/h, les deux trottinettes sont ultra adaptées pour les chemins non carrossables. Le petit bonus, c’est qu’elles bénéficient d’une réduction !!!

Commençons par la trottinette électrique Bezior S2 qui est composée d’un alliage d’aluminium et d’acier à haute teneur en carbone capable de supporter un poids de 120 kg. Elle est équipée d’une selle et d’un pied. Les deux roues massives de 11" présentent des suspensions pour affronter tout type de terrain. De plus, on observe des freins à disque à l’avant et à l’arrière.

Son puissant moteur de 2400 W permet de monter à une vitesse de 65 km/h et de prendre des pentes de 45°. On peut contrôler sa vitesse pour la limiter à 25 km/h afin de rester dans les règles de circulation européennes. Elle est aussi accompagnée d’une batterie de 21 Ah qui mettra environ 8 h pour se charger.

À l’avant du guidon, on peut observer un double système d’éclairage ainsi qu’un écran LED qui indique la vitesse de conduite, l’autonomie restante de la batterie et d’autres informations. On constate aussi la présence d’un phare arrière.

Sur le site Wiibuying, vous pouvez retrouver la trottinette Bezior S2 au prix de 973 € avec le code WIIGNTS2. Livraison gratuite depuis la Pologne.



Finissons avec la deuxième trottinette de la marque, la Bezior S1 Off-Road. Elle est composée d’un alliage en aluminium capable de supporter une charge de 120 kg. Elle est aussi équipée d’une selle, d’un pied et de deux roues massives de 10" avec des freins à disque.

Elle possède un moteur de 1000 W permettant de monter en vitesse jusqu'à 45 km/h (bridable à 25 kmh aussi). Elle est aussi accompagnée d’une batterie de 13 Ah permettant une autonomie sur 50 km maximum. Notons aussi la présence de phares avant et arrière. Pour finir, elle est totalement pliable et facile à ranger comme la Bezior S2.

La trottinette Bezior S1 Off-Road est disponible au prix de 558 € avec le code WIIGNTS1 avec un envoi gratuit depuis la Pologne.