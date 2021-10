Bitcoin : nouveau record avec une valeur à plus de 65 000 dollars

Après son record à 64 000 dollars en début d'année, le Bitcoin a connu une certaine fragilité durant le printemps et le début de l'été, redescendant vers 30 000 dollars et s'agitant au gré des déclarations de certains acteurs influents et des mesures des autorités chinoises pour faire fermer les sites de minage.

Une remontée s'est progressivement amorcée depuis le début de l'automne, faisant remonter le cours à plus de 50 000 dollars puis à 60 000 dollars, proche de son record, dans la perspective de l'autorisation du premier fonds ETF (Exchange Traded Fund) indexé sur le Bitcoin à la Bourse de New York.

La SEC a effectivement donné son feu vert le week-end dernier, permettant le lancement du fonds ETF ce mardi. Depuis, le cours du Bitcoin a continué de grimper, atteignant de nouveaux records puisqu'il se situe désormais au-delà de 66 000 dollars.

La première séance du fonds indiciel a été positive avec une solide progression de sa valeur et, maintenant que cette étape à été franchie, l'espoir est que d'autres fonds ETF soient autorisés dans les prochains mois.

Cela n'empêche pas les régulateurs de vouloir durcir les mesures sur les transactions directes en cryptomonnaies mais l'arrivée de ces fonds indiciels installent un peu plus la monnaie virtuelle dans le paysage.