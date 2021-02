Après son record, le Bitcoin recule brutalement de 16%

L'enchaînement des records de valeur pour le Bitcoin connaît un temps d'arrêt avec une sérieuse chute ces dernières 24 heures. Alors qu'elle venait de franchir les 58 000 dollars, la monnaie virtuelle a connu un fort recul subit de 16%, la faisant redescendre sous le seuil des 50 000 dollars, avec même un creux à 45 000 dollars.

C'est que, à côté des entreprises toujours plus nombreuses à soutenir la cryptomonnaie, il y a aussi des voix rappelant le danger de l'explosion d'une bulle spéculative et d'autres, encore plus fortes, qui insistent sur la nécessité d'une régulation.

A l'image de Janet Yellen, secrétaire au Trésor US, qui continue de clamer sa défiance vis à vis du Bitcoin, estimant que cette monnaie est une "façon très inefficace de mener des transactions".

Toujours pas digne de confiance

Loin de laisser entrevoir une normalisation, elle la considère toujours comme le support d'activités illicites et ajoute même la question de l'impact environnemental avec la forte consommation d'électricité induite.

Ses déclarations en début d'année, du même style, avaient déjà donné un coup d'arrêt temporaire à la progression de la valeur des cryptomonnaies.

L'administration Biden est donc toujours très loin de recommander l'utilisation de la monnaie virtuelle, vue comme un actif hautement spéculatif, et la menace d'un durcissement de la règlementation reste dans l'air, ce qui a sans doute refroidi les investisseurs, en plus des prises de bénéfices à l'occasion du dernier record, sans compter un énième message d'Elon Musk, patron de Tesla, qui estimait ce week-end que les valeurs des cryptomonnaies lui semblaient élevées.

Le Bitcoin a toujours une valeur 60% plus haute qu'au début de l'année et il reste diffiicile de préjuger de son évolution, les coups de balancier n'étant pas rares.