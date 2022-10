Offres pré Black Friday chez Lenovo avec jusqu'à -58% de remise !

Du 11 au 14 octobre, Lenovo propose sur son site une belle promotion sur une liste de PC portables. Pour rappel, Lenovo est une marque chinoise fabricant principalement des ordinateurs, smartphones, serveurs, etc. Elle a été fondée en 1984 et s'est faite connaitre quand elle a racheté la partie informatique personnelle d'IBM. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page de Lenovo.

Pour profiter pleinement de la réduction, nous vous invitions à utiliser le code de réduction PREBLACKFRIDAY.

Prenons par exemple, le PC portable Lenovo ThinkPad T15g qui profite de 58 % de réduction.

Il intègre un écran FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7 10750H cadencé à 2.6 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. De plus, le PC est accompagné de la carte graphique RTX 2080 avec 8 Go de mémoire dédiée.

L'ordinateur portable est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1 et il est doté de quatre ports USB, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise combo Jack. Pour finir, il est doté d'une batterie de 57 Wh qui offre jusqu'à 12,1 heures d'utilisation et le PC est compatible charge rapide.

Sur le site de Lenovo, le PC portable Lenovo ThinkPad T15g Gen 1 est au prix de 1899 € au lieu de 4611 € avec le code PREBLACKFRIDAY



Voici d'autres bons plans disponibles sur le site de Lenovo avec le code de réduction PREBLACKFRIDAY :

PC fixe

PC portable



