STOP au Black Friday (!) : TOUTES les meilleures offres du jour (iPhone, abo PS+, TV, gaming, écouteurs...)

Même si le Black Friday a été repoussé par de nombreux e-commerçants, les promotions s'enchaînent à un rythme soutenu à base d'opérations de Noël, de Hottes Days et autres acronymes, tout pour éviter de dire "Black Friday" avant l'heure, mais en proposant tout de même de très importantes promotions sur des centaines de produits. Joie ou tristesse, à vous de décider !

Comme indiqué, le Black Friday a été repoussé a priori d'une semaine, en attendant l'allocation du président Macron et la (possible) réouverture des boutiques physiques des commerçants, pour une concurrence se voulant plus saine. Ce qui n'empêche pas, paradoxalement, les promotions de pleuvoir de partout, les e-commerçants ne souhaitant visiblement pas "laisser" les Français sans pouvoir acheter de cadeaux de Noël, comme en atteste les très nombreuses opérations commerciales lancées ces derniers jours dont certaines reprennent sans hésiter le terme Black Friday. Quoi qu'il en soit, il y a de très bonnes affaires à réaliser !

Les e-commerçants ont ainsi lancé des promotions de Noël :



Découvrez ci-dessous notre sélection du jour sur de très nombreux produits:



