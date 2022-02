Blackview A95 : le dernier smartphone de la marque qui a tout des grands

Le tout nouveau smartphone de la marque, le Blackview A95 est pourvu d'un écran IPS de 6,528" avec une définition de 720 x 1600 pixels. Il affiche des dimensions de 163,7 x 75,5 x 8,55 mm pour un poids de 195 grammes. Le mobile dispose du processeur MediaTek Helio P70 cadencé à 2,4 GHz et de l'Arm Mali-G72. Le tout est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte mémoire d'une capacité maximale de 1 To.

Du côté de la photographie, le smartphone est doté d'un triple capteur dont le principal est un objectif Sony IMX376 de 20 mégapixels qui permet d'offrir une excellente expérience de prise de vue, de jour comme de nuit. En façade, le Blackview A95 est équipé d'un capteur de 8 MP. L'ensemble prend en charge les modes HDR 2.0, HDR Video, PortraitColor et un IA modes beauté.

Au niveau de l'autonomie, le mobile profite d'une batterie de 4380 mAh qui offre jusqu'à 25 heures d'écoute de musique ou de 6 heures de jeu intense. Il est accompagné d'un chargeur rapide de 18 W qui permet de recharger le téléphone en 80 minutes.

Pour finir, vous profitez du système d'exploitation Doke OS 2.1 basé sur Android 11 avec une optimisation de la navigation, de l'IA ou encore de la capture d'écran à 3 doigts. Le mobile profite de la reconnaissance faciale et de l'empreinte digitale.

Sur AliExpress, le Blackview A95 est au prix de 155 € avec le coupon (valable pour les 1000 premières commandes) de réduction et la livraison gratuite. Les écouteurs Blackview AirBuds 1 sont offerts pour les 100 premières commandes.



