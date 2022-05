Blue Origin : don d'un siège acheté 8 millions de dollars

En début de semaine, la fondation Robin Hood a récolté 126 millions de dollars dans la cadre de sa lutte contre la pauvreté à New York. Il a notamment été organisé une vente aux enchères en direct pour un voyage dans l'espace avec Blue Origin.

L'entreprise de Jeff Bezos avait fait don de deux sièges à bord de son lanceur réutilisable New Shepard et de sa capsule d'équipage pour du tourisme spatial. Un siège pour le vainqueur des enchères au profit de la fondation et un autre siège pour un enseignant de l'école publique de New York.

Pour 8 millions de dollars, les enchères ont été remportées par Ken Griffin, le fondateur et patron du fonds spéculatif Citadel. Ce dernier ne participera toutefois pas à un vol avec Blue Origin. À sa demande, ce sont les deux sièges qui seront offerts à des enseignants des écoles publiques de la ville.

Alors que la date de lancement de New Shepard n'a pas encore été déterminée, Blue Origin ne prévoit pas de mettre aux enchères les quatre sièges restants pour le vol.

Après des enchères pour le vol habité inaugural de New Shepard

Afin de se rendre à la frontière de l'espace à plus de 100 km d'altitude et expérimenter quelques minutes en apesanteur, le prix d'un billet n'est pas connu. Pour le tout premier vol suborbital habité de New Shepard, un billet avait été vendu aux enchères pour 28 millions de dollars.

Ces enchères étaient au profit de la fondation Club for the Future de Blue Origin. L'acquéreur était Justin Sun, le fondateur de la plateforme de blockchain TRON (cryptomonnaie TRX) et patron de Rainberry Inc. (anciennement BiTorrent Inc.).

Justin Sun est devenu ambassadeur auprès de l'Organisation mondiale du commerce de la Grenade. Il n'a en fait toujours pas voyagé dans l'espace avec Blue Origin mais prévoit de le faire au quatrième trimestre de cette année. Via une campagne Sea of Star, il sélectionnera cinq personnes pour l'accompagner.