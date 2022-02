Tourisme spatial : Blue Origin connaîtrait une forte demande

D'après le patron de Blue Origin, il y a des milliers de personnes dans le processus d'enchères pour un siège à bord de New Shepard et un vol suborbital.

Avec son lanceur réutilisable New Shepard, le dernier vol de tourisme spatial de Blue Origin remonte au 11 décembre 2021. Pour la première fois, la capsule avait accueilli six personnes, ce qui correspond à sa capacité maximale.

Depuis le début des vols orbitaux habités de New Shepard en juillet 2021, ce sont 14 personnes - via trois vols - qui ont été transportées et ont expérimenté une poignée de minutes en apesanteur à plus de 100 km d'altitude, tout en observant la courbure de la Terre à travers de larges hublots.

Vol NS-19 de décembre 2021 ; crédits : Blue Origin

Pour 2022, le directeur général de Blue Origin Bob Smith a fait savoir que l'entreprise doit construire davantage de fusées New Shepard afin de répondre à la demande sur le marché du tourisme spatial. Une demande qui est présentée comme très forte, et d'ores et déjà la possibilité de doubler le nombre de missions avec équipage par rapport à l'année dernière.

Avec toujours un processus d'enchères

Selon Bob Smith, il y aurait actuellement des milliers de personnes dans le processus d'enchères pour l'obtention de sièges à bord de New Shepard. Le prix des sièges n'a pas été divulgué publiquement. La seule indication est la vente aux enchères pour un siège avec le premier vol habité qui avait atteint 28 millions de dollars.

Autre acteur du tourisme spatial pour également des vols suborbitaux, mais avec un avion équipé d'un moteur-fusée largué dans les airs qui atteint plus de 80 km d'altitude, Virgin Galactic ambitionne d'atteintre les 1 000 premiers clients pour les débuts de son service commercial plus tard dans l'année.

La billetterie de Virgin Galactic a été rouverte. Elle ne passe pas par des ventes aux enchères et avec le prix du siège à 450 000 dollars.