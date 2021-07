Blue Origin : un passager surprise de 18 ans pour le vol du 20 juillet

Pour un vol à la frontière de l'espace avec New Shepard, Jeff Bezos sera accompagné de son frère, l'Américaine Wally Funk de 82 ans et un jeune homme de 18 ans.

Il y a du changement pour les passagers à bord du premier vol habité de New Shepard de Blue Origin. Le 20 juillet prochain, ce vol suborbital embarquera dans la capsule d'équipage Jeff Bezos (fondateur d'Amazon et de Blue Origin ; 57 ans), son frère Mark (53 ans), Wally Funk (82 ans) et Oliver Daemen à peine âgé de 18 ans.

Une opération marketing parfaite pour le tourisme spatial de Blue Origin avec la future astronaute la plus âgée et le futur astronaute le plus jeune à voyager dans l'espace en franchissant les 100 km d'altitude.

Oliver Daemen n'est pas le passager mystère ayant remporté un siège à 28 millions de dollars lors de la vente aux enchères. Il remplace ce dernier qui demeure anonyme et a finalement choisi de voler sur une autre mission de New Shepard pour des raisons d'agenda.

" Cela marque le début des opérations commerciales pour New Shepard et Oliver représente une nouvelle génération de personnes qui nous aideront à construire une route vers l'espace ", déclare Bob Smith, le directeur général de Blue Origin.

Le fils du deuxième plus gros enchérisseur

Diplômé du lycée en 2020, Oliver Daemen a pris une année sabbatique pour obtenir sa licence de pilote privé. Passionné par l'espace, la Lune et les fusées depuis son plus jeune âge, il s'inscrira à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas en septembre pour étudier la physique et la gestion de l'innovation.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Un communiqué de Blue Origin le présente bel et bien comme le premier passager payant sur New Shepard. Il s'avère qu'il avait participé aux fameuses enchères pour un siège à bord du premier vol habité. Il avait obtenu un siège sur le deuxième vol. Blue Origin ne divulgue pas le prix du billet.

CNBC rapporte plus exactement que Oliver Daemen est le fils de Joes Daemen, le patron néerlandais et fondateur du groupe de capital-investissement Somerset Capital Partners basé aux Pays-Bas, qui a payé pour le siège et était le deuxième plus gros enchérisseur.