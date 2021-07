Blue Origin : une Américaine de 82 ans sera le quatrième passager pour s'envoler dans l'espace

Âgée de 82 ans, Wally Funk sera l'invitée d'honneur à bord de la capsule New Shepard de Blue Origin pour prendre part à son premier vol suborbital habité le 20 juillet.

Le premier vol suborbital habité de New Shepard de Blue Origin est programmé pour le 20 juillet prochain avec à bord de la capsule d'équipage le fondateur Jeff Bezos (fondateur d'Amazon), son frère Mark et la personne qui a remporté un siège à 28 millions de dollars lors d'une vente aux enchères.

L'identité de cette dernière n'est pas encore connue, mais les trois passagers qui s'envoleront pour une courte incursion dans l'espace et trois minutes en microgravité seront accompagnés d'un quatrième. Il s'agit d'une Américaine âgée de 82 ans.

Au début des années 1960, Wally Funk a été la plus jeune des 13 femmes à rejoindre le programme privé Woman in Space, ultérieurement connu en tant que Mercury 13. Elles ont passé avec succès les mêmes tests de sélection physiologiques et psychologiques que les astronautes masculins sélectionnés dans le cadre du programme Mercury de la Nasa pour l'envoi des premiers Américains dans l'espace.

" Bien qu'elles aient terminé leur formation, le programme (ndlr : Mercury 13) a été annulé et aucune des treize n'a volé dans l'espace ", écrit Jeff Bezos. " Il est temps. Bienvenue dans l'équipage Wally. Nous sommes ravis que vous voliez avec nous le 20 juillet en tant qu'invitée d'honneur. "

Blue Origin souligne que Wally Funk a été la première femme inspectrice de la Federal Aviation Agency (FAA) et la première femme enquêtrice en sécurité aérienne pour le National Transportation Safety Board (NTSB).

" La pilote de 82 ans fera désormais partie du premier équipage de New Shepard et sera la personne la plus âgée à s'envoler dans l'espace. "

Rappelons que la capsule d'équipage de New Shepard dispose en tout de six sièges. Il n'est pas clair à ce stade si les deux sièges restants seront attribués.