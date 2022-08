BLUETTI Power Week : jusqu'à 600 € de réduction sur ses mini-centrales électriques

Pendant 15 jours, la marque BLUETTI lance l'opération BLUETTI Power Week et propose des réductions sur une bonne partie de ses équipements.

BLUETTI est présent depuis 10 ans sur le marché. Son objectif est de trouver des solutions pour stocker de l'énergie verte et offrir une bonne expérience écologique pour tous. Actuellement, la marque est présente dans plus de 70 pays et bénéficie de la confiance de millions de clients à travers le monde.

Du 14 au 30 août, l'entreprise met en avant l'opération BLUETTI Power Week pendant laquelle elle propose jusqu'à 600 € de réduction. Notons qu'il est important de s'équiper de batteries de secours en cas de coupure qui peuvent par exemple sauver le contenu de notre congélateur, ou simplement partir plusieurs jours en camping.

Prenons par exemple la mini centrale BLUETTI AC200MAX qui offre une capacité de 2048 Wh et est capable de supporter un pic de 2200 W. Un écran permet de suivre la consommation ou l'état de la batterie. Elle est également équipée d'une prise allume-cigare, de 5 ports USB, de 4 prises AC, de chargeur sans fil, etc.

Le BLUETTI AC200MAX peut prendre en charge une cafetière, un four électrique (1 heure), un réfrigérateur (15-28 h), l'air conditionné (3-7 h), un système respiratoire (+40 heures) ou de la lumière (50 h+)

Pendant l'opération, la mini centrale électrique BLUETTI AC200MAX est au prix de 2199 € au lieu de 2399 €.





Voici une série de bons plans disponibles sur la page dédiée sur BLUETTI :



