31% de réduction sur OnePlus Nord Ce 2 Lite 5G accompagné de notre sélection du jour avec des souris, claviers...

Le site d'Amazon met en avant le smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite 5G et ce dernier bénéficie d'une belle réduction.

Le mobile est pourvu d'un écran LCD basse consommation de 6,59 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone est compatible avec la 5G et il est agrémenté d’une batterie de capacité 504500 mAh qui permet une belle autonomie avec un chargeur de 33 W.

Le mobile est équipé de trois capteurs photo à l’arrière, de 64 MP en objectif principal, 4 MP et 2 MP pour les deux autres capteurs. Pour faire des selfies, nous notons la présence d'un capteur de 16 mégapixels. Et pour finir, OxygenOS 12.1 est pré-installé sur le mobile.

Sur Amazon, le OnePlus Nord Ce 2 Lite 5G est au prix réduit de 219 € au lieu de 319 € avec la livraison gratuite.



