Boeing : Starliner va demander 185 millions de dollars supplémentaires pour la mission OFT-2

Après une première mission d'essai non habitée fin 2019 qui devait permettre de l'arrimer à la station spatiale internationale ISS mais qui n'a pas abouti, la capsule Starliner de Boeing devait retenter sa chance à l'occasion d'une mission OFT-2 avec le même objectif.

Cette dernière a toutefois été reportée de trimestre en trimestre et une fenêtre de tir avait été fixée durant l'été 2021. Malheureusement, une anomalie a été mise en évidence quelques heures seulement avant le lancement, empêchant tout décollage.

Après plusieurs mois d'analyse et l'identification d'un problème de valves souffrant d'une corrosion accélérée, il ne sera finalement pas possible de tenter la mission OFT-2 avant l'année prochaine.

Ce nouveau report va induire des coûts supplémentaires dont l'entreprise a indiqué qu'ils vont s'élever à 185 millions de dollars. Elle avait déjà annoncé 410 millions de dollars de frais en janvier 2020 pour préparer le vol OFT-2 après la mission initiale raccourcie. Elle précise que ce montant ne sera pas pris sur les investissements publics mais la question se pose de la rentabilité à venir de la capsule spatiale

Mi-octobre encore, Boeing et la NASA continuaient d'étudier la problématique des valves, ce qui avait conduit à l'abandon d'une nouvelle tentative cette année. Le développement de Starliner reste compliqué mais il conserve le soutien de la NASA et du gouvernement, mais si ce temps de maturation et la façon de résoudre les problèmes rencontrés ne peut manquer d'être comparés aux méthodes de son concurrent.

SpaceX a déjà réalisé les vols d'essai non habité et avec équipage de sa capsule Dragon et a commencé à acheminer des astronautes vers et depuis l'ISS. Une troisième mission commerciale doit se tenir le 31 octobre, après avoir réalisé du tourisme spatial en septembre avec la mission Inspiration4.