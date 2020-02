Bon plan Cdiscount : les consoles de jeu Xbox à l'honneur avec des réduction jusqu'à -200 € ! Mais aussi PS4..

Le bon plan gaming du jour concerne une opération promotionnelle lancée par Cdiscount pour mettre en avant la Xbox One. Vous pourrez donc trouver des remises allant jusqu’à - 200€ sur les Xbox One S, X et All Digital mais aussi sur les manettes, sur certains jeux, ... Nous avons également sélectionné quelques promotions sur la PS4 sur l'ensemble des plateformes e-commerce disponibles en fin d'article.

Vous pourrez retrouver l'ensemble de produits bénéficiant de cette offre sur cette page dédiée.

La première offre phare est le pack Xbox One S All Digital avec 3 jeux dématérialisés au prix réduit de 159 € au lieu de 229 €. Les trois jeux dématérialisés sont Fortnite, Sea of Thieves et Minecraft, de plus 1 mois au Xbox Live Gold est offert lors de cet achat.

Ensuite, vous pourrez retrouver le pack Xbox One X 1To avec le jeu Star Wars Jedi : Fallen Order. Vous bénéficierez également d'1 mois d’essai au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass. Ce pack Xbox One X est proposé à 299 € au lieu de 499 € toujours chez Cdiscount.

Enfin, le dernier bon plan de notre sélection est le pack Xbox One S 1To à 224 € au lieu de 299 € avec 2 manettes ainsi que 14 jours d'essai au Xbox Live Gold et 1 mois d'essai au Game Pass.

Pour rappel, le Xbox Game Pass est considéré comme le Netflix pour les jeux vidéo, il permet aux joueurs d’avoir accès à un catalogue de jeux pour un prix fixe par abonnement mensuel. Le Xbox Live Gold est le service de jeu en ligne qui permet de jouer aux jeux via internet.

A noter que d'autres Xbox One sont en promotion directement sur le site de Microsoft qui propose jusqu'à 200 € d’économies sur une sélection de consoles Xbox One X (5 packs) sur cette page.



Pour finir, voici une liste de certaines promotions sur la console de jeu PS4 disponibles sur internet :

