Bon plan : la Huawei Watch GT 2 à 139 € une offre à ne pas manquer ! Mais aussi Amazfit, Fitbit,...

La montre connectée Huawei Watch GT 2 est à 139,99 € seulement au lien de 199,99 € chez Amazon avec une ODR ! Vous pourrez retrouver également d'autres montres et bracelets connectés de la marque Xiaomi, Amazfit et Fitbit.

Le bon plan du jour concerne la récente montre connectée Huawei Watch GT 2 qui est en actuellement en promotion sur la plateforme d'e-commerce Amazon.

Cette montre connectée, présentée en octobre dernier, est la seconde génération de la Huawei Watch GT. Elle dispose d'un boîtier de 42 mm ou 46 mm avec un écran OLED de 1,2" (390 x 390 pixels) ou de 1,39" (454 x 454 pixels) pour une dalle d'une luminosité de jusqu'à 1000 cd/m². L'autonomie de la Huawei Watch GT 2 en modèle 46 mm pourrait tenir jusqu'à deux semaines ce qui est le double de l'autonomie du modèle 42 mm.

Un micro et un haut-parleur sont présents pour la Watch GT 2 en modèle 46 mm seulement. Comme il n'y a pas de modem 4G intégré, les appels sont pris avec la montre uniquement en présence du smartphone. D'ailleurs la portée sera de jusqu'à 150 m pour les appels en Bluetooth.

La Watch GT 2 fonctionne toujours avec LiteOS et embarque la puce Kirin A1 avec compatibilité Bluetooth 5.1 et Bluetooth Low Energy 5.1. Enfin, pour les sportifs, Huawei met à disposition un ensemble de capteurs idoines, dont GPS et capteur de fréquence cardiaque, avec une étanchéité 5 ATM.

La montre connectée Huawei Watch GT 2 est disponible sur Amazon au prix de 169,99 € au lieu de 199,99 €, prix que vous ramènerez à seulement 139, 99 € grâce à l'offre de remboursement de 30 € proposée par Huawei valable jusqu'au 31 mars 2020.

Vous trouverez également en promotion d'autres montres et bracelets connectés sur la plateforme GearBest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

