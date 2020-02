Bon plan : l'imprimante 3D Elegoo Mars DLP résine à 242 € (France) mais aussi des Alfawise ou Longer

Elegoo a trouvé son public il y a quelques mois en proposant son imprimante 3D Mars à résine de type DLP proposée à un prix canon. Elle a immédiatement été adoptée grâce à sa robustesse (bloc principal en métal), la qualité de ses impressions, mais aussi il faut l'avouer un prix très agressif situé sous la barre des 300 euros. Associé à ce bas prix, le constructeur propose en plus ses propres résines photosensibles avec un prix au litre ramené à seulement 40 euros tandis que la concurrence propose des produits plus chers et de moins bonne qualité. Bien joué donc !





L'imprimante 3D Mars est équipée pour rappel d'un écran de 5,5 pouces 2K (2560x1440 pixels) associé à un projecteur UV de 40W. Il en résulte des temps d'exposition par couche plus faibles pour une polymérisation plus efficace, une meilleure liaison intercouches, mais aussi une meilleure précision globale des impressions, comme vous le constaterez sur nos tests ci-dessous (mode brouillon).

L'imprimante propose des impressions avec une hauteur par couche variant de 0.01 mm à 0.2 mm pour un volume total d'impression de 120x68x155mm. Elle est également livrée avec quelques outils, une clé USB, plusieurs FEP de rechange pour son réservoir de résine, des gants et masques de protection ainsi que des filtres pour résine.

La Mars est proposée avec Chitubox pour le slicing et son écran LCD couleur de 3.5 pouces permet de prévisualiser la pièce avant impression puis de suivre chaque couche et son temps d'exposition en temps réel.

La qualité des pièces proposées par la MARS rivalise avec les imprimantes DLP professionnelles avec pour avantage un faible cout à l'achat, ainsi que des pièces de rechange très accessibles. Un excellent choix que nous ne pouvons que vous conseiller.

L'imprimante 3D Elegoo Mars est actuellement proposée à un prix inférieur à son prix de lancement, soit 242 € avec le code X42899DD3ADEB000 et une expédition gratuite depuis la France en quelques jours.



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

