Bon plan : Simplifier ses déplacements avec des imprimantes à petit prix

En cette période de confinement et de covid-19, disposer d'un équipement d'impression même bon marché est très utile.

Suite à l'obligation de disposer d'une attestation de déplacement sur l'honneur en précisant les raisons de nos sorties pendant le confinement en France, beaucoup de personnes ne disposant pas de matériel d'impression se voient obligées de réécrire chaque jour cette attestation pour cause de coronavirus. Étant donné que la version électronique n'est plus acceptée, de nombreux e-commerçants proposent leurs imprimantes avec des prix cassés.

Voici donc une liste de plusieurs imprimantes

L'imprimante Canon MG à 45 € (Boulanger)

L'imprimante HP Deskjet 3639 à 50 € (Boulanger)

L'imprimante Canon TS 305 à 49,90 € (Boulanger)

L'imprimante Canon MG 5750 à 79 € (Boulanger)

L'imprimante EPSON XP-2100 à 49 € (Cdiscount)

L'imprimante HP Officejet 3833 à 70 € (Cdiscount)

Il ne vous restera plus qu'à trouver comment acheter vos cartouches d'encre moins cher pour parfaire le tout, et nous avons justement ce qu'il vous faut. Découvrez comment acheter ses cartouches d'encre et toner au meilleur prix en confinement.

