Belle réduction sur le casque Corsair HS60 mais aussi sur notre sélection : TV, clavier et accessoire PC

Aujourd'hui, nous mettons en avant le casque Corsair HS60 qui profite d'une réduction sur Amazon.

Les coussinets ajustables sont rembourrés de mousse à mémoire de forme et offrent un confort idéal lors de vos longues sessions de jeu. Le casque est doté de transducteurs en néodyme de 50 mm avec un son surround 7.1 permettant de rendre l'expérience immersive.

Le microphone unidirectionnel est totalement amovible et réduit le bruit ambiant pour permettre d'avoir des conversations claires. Le casque est parfait sur toutes les plateformes comme PC, PS4, Xbox One, Switch et même sur les smartphones.

Sur Amazon, le casque Corsair HS60 est au prix réduit de 50 € au lieu de 70 € avec la réduction de bruit.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

TV

Clavier

Son

Accessoire PC

Divers



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les cinq offres de folie avec un clavier, un casque gaming, un souris, une tablette tactile et des écouteurs ou encore Fnac avec jusqu'à -30% sur les PC portables et de bureau.