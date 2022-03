Fnac : jusqu'à -30% sur les PC portables et de bureau (Apple, Asus,...)

Vous êtes à la recherche d'un PC portable ou un PC de bureau ? Les ventes flash de la Fnac sont une bonne occasion pour craquer et se faire plaisir. Que vous soyez gamer, ou pour une utilisation bureautique, notre sélection des meilleures offres que proposent les ventes flash de la Fnac vous aidera à faire votre choix. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Prenons par exemple le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6A qui bénéficie d'une bonne réduction.

Le PC portable est équipé d'un écran Full HD de 15,6" offrant une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un angle de vision de 170°. Le PC Lenovo Legion 5 embarque le processeur AMD Ryzen 7 6600H, accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD, et surtout une carte graphique dédiée AMD Radeon RX 6600M 8 Go pour jouer dans les meilleures conditions.

Le PC intègre également un port Ethernet, un port HDMI, deux ports USB de type C et quatre ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. On remarque aussi deux haut-parleurs de 2 Watts. Sa batterie permet de tenir pendant 7 heures d’utilisation. Pour finir, le PC est également pourvu d’un microphone intégré et d’une webcam 720p.

Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6A est au prix de 1430 € au lieu de 1950 € avec la livraison gratuite depuis le site de la Fnac.





Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la vente flash sur le site de la Fnac :

