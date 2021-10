The Boring Company : le transport souterrain d'Elon Musk étendu à tout le Strip de Las Vegas

The Boring Company a l'ambition de proposer un nouveau mode de transport rapide souterrain pour désengorger les axes en surface des grandes villes. Son premier projet commercial a été de construire le Loop Las Vegas, un petit tracé sous le LVCC (Las Vegas Convention Center) où se tient chaque année le salon CES, parmi d'autres grands événements annuels.

A défaut d'un système à grande vitesse automatisé et monté sur chariots, ce sont des véhicules Tesla avec chauffeur qui assurent les jonctions. Rapidement, des hôtels casino à proximité du site ont exprimé leur intérêt pour être raccordés à ce tracé initial et un projet a émergé pour créer un système de transport couvrant toute la bande du Strip de Las Vegas jusqu'à l'aéroport international.

Après examen par les autorités locales, le projet vient d'être validé et va pouvoir aller de l'avant. Du petit parcours de 1,5 mile (2,4 km) et trois stations sous le LVCC, c'est un circuit de 29 miles (plus de 46 km) et de plus de 50 stations qui est désormais envisagé en s'étendant au nord et au sud du LVCC. Le nouveau tracé permettra également de couvrir l'accès de l'Allegiant Stadium au sud de la ville.

Pour la société d'Elon Musk, ce serait un énorme pas en avant pour inciter d'autres villes à s'intéresser à cette option d'un transport rapide par tunnel. Elle donne quelques indications des prix envisagés et un trajet aéroport - LVCC ne prendrait ainsi que 5 minutes pour 10 dollars.

A terme, le projet doit permettre d'assurer le transport de 57 000 personnes / heure mais il reste à voir s'il sera possible d'utiliser des véhicules autonomes Tesla pour réaliser les trajets comme prévu initialement.