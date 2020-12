Bouygues Telecom revendique 1000 communes ouvertes en 5G

Après l'ouverture de son réseau 5G le 1er décembre, Bouygues Telecom annonce déjà avoir ouvert (et non couvert) 1000 communes en 5G.

L'opérateur Bouygues Telecom a allumé son réseau 5G le 1er décembre 2020, après avoir annoncé des forfaits mobiles compatibles dès l'été dernier. Une vingtaine de grandes villes ont vu les antennes 5G s'activer sur des portions de territoire.

Dix jours plus tard, l'opérateur annonce avoir dépassé les 1000 communes ouvertes en 5G, c'est à dire disposant d'une couverture partielle, dont 67 villes de plus de 50 000 habitants.

Bouygues Telecom vient notamment de lancer sa 5G sur l'agglomération de Marseille, contrastant avec les grandes villes ayant décidé de repousser les déploiements par moratoire ou concertation citoyenne, comme à Paris.

L'opérateur vise toujours une couverture nationale d'ici fin 2021 et se dépêche d'étendre sa couverture en amont du lancement de la 5G de Free Mobile, toujours silencieux sur ses intentions mais qui devrait profiter d'une large couverture 5G dès le départ grâce à l'exploitation de la bande 700 MHz.

Reste le débat entre "vraie 5G" déployée en bande 3,5 GHz, plus puissante mais de moindre portée (et ne passant pas en intérieur), et la "fausse 5G" déjà fustigée par certains acteurs qui s'appuiera sur la réutilisation des bandes 4G, offrant une bonne portée mais qui ne permettra pas d'augmentation sensible des débits.