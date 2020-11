5G : Bouygues Telecom lancera son réseau le 1er décembre

Cette semaine est la période durant laquelle les opérateurs mobiles deviennent en mesure de proposer la 5G grâce à leur licence nouvellement acquise mais aucun ne s'était encore risqué à fournir une date d'allumage des réseaux.

Bouygues Telecom est le premier à le faire en annonçant une ouverture de son réseau 5G le 1er décembre prochain. L'indication est donnée par son directeur financier, Pascal Grangé, mais aucun détail n'est encore donné sur les villes concernées ou l'ampleur de la couverture qui sera minime au démarrage des réseaux.

Et dans un premier temps, le réseau 5G sera essentiellement destiné à désengorger le réseau 4G dont le trafic augmente rapidement, et plus encore depuis la crise sanitaire du coronavirus avec la multiplication du télétravail, de l'école à distance et des usages de divertissement en situation de confinement.

Comme toujours, il faudra un forfait spécial, un smartphone compatible et se trouver dans la zone de couverture pour bénéficier des débits supérieurs (mais pas tant que ça dans un premier temps) par rapport à la 4G.

Contrairement aux lancements précédents, les smartphones 5G sont déjà assez largement diffusés sur différents créneaux de prix. La compatibilité est déjà incontournable sur les smartphones premium et se diffuse jusqu'en milieu de gamme (vers 350 à 400 €), en attendant de descendre encore l'an prochain.

Bouygues Telecom a été parmi les premiers à présenter des forfaits mobiles compatibles 5G dès l'été 2020 tout en plaidant pour un report du lancement de la nouvelle technologie réseau alors qu'il est confronté au problème de sa dépendance à l'équipementier chinois Huawei, devenu persona non grata sur la 5G, et qui oblige à trouver de nouveaux partenaires.