B&You propose déjà un forfait Série Spéciale 5G sans engagement

Les réseaux mobiles 5G des opérateurs s'allument les uns après les autres avec RED qui annonçait hier une couverture dans 120 communes pour décembre 2020 et, pour y accéder, il faudra un smartphone compatible et un forfait mobile adapté. En attendant que Free Mobile se dévoile, les trois opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom ont annoncé leurs offres avec des abonnements proposant différentes enveloppes data ou de l'illimité moyennant un engagement de 12 à 24 mois.

Bouygues Telecom est toutefois le premier à tenter de proposer un forfait mobile 5G sans engagement par l'intermédiaire de B&You. Cette Série Spéciale 5G proposée en édition limitée jusqu'au 16 décembre 2020 est proposée en complément des forfaits 4G habituels et en reprend les grandes lignes.

Elle propose une enveloppe data mobile de 130 Go utilisable en 4G / 5G, dont 15 Go exploitable en itinérance en Europe et dans les DOM. Appels et SMS / MMS sont illimités et il y a la possibilité de profiter de Spotify Premium gratuitement pendant trois mois, le tout pour 24,99 € / mois.

Ce forfait spécial est lancé alors que Bouygues Telecom vient d'annoncer l'ouverture de son réseau mobile 5G dans une vingtaine de villes et promet une couverture nationale d'ici fin 2021.

Pour profiter de la série spéciale 5G de B&You, il suffit de se rendre sur le site officiel et de réaliser une souscription.