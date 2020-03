Bouygues Telecom offre des chaînes TV et booste le débit en fibre optique pour le confinement

À son tour, Bouygues Telecom fait un geste pour aider ses abonnés à passer la période de confinement décrétée en raison de la propagation du coronavirus Covid-19 sur le territoire.

Dès aujourd'hui, 34 chaînes (voir ci-dessous) sont à accès gratuit sur Bbox TV et pour les clients grand public avec une offre triple play en xDSL ou fibre optique. Il s'agit notamment, mais pas seulement, de chaînes pour la jeunesse.



Hors services à la demande (replay ou SVOD), ces chaînes sont proposées en clair jusqu'au 30 avril. Bouygues Telecom voit large…

Ce n'est pas la seule annonce de l'opérateur qui indique que le débit théorique pour ses clients en fibre optique pourra aller jusqu'à 1 Gbps en débit descendant et 500 Mbps en débit montant. Ce sont des débits généralement réservés à l'offre Bbox Ultym.

La montée en débit pour les abonnés concernés sera également d'actualité jusqu'au 30 avril 2020. Fin 2019, Bouygues Telecom compte 3,9 millions de clients pour le fixe et le parc de clients FTTH atteint le million.

? Pour vous aider à passer de bons moments en cette période particulière, Bouygues Telecom vous offre jusqu'au 30 avril 2020 : 34 chaînes en clair sur vos Bbox ? Et booste les débits fibre pour que vous puissiez profiter pleinement de tous vos services à la maison. + d'infos ⬇ — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) March 18, 2020

En matière de divertissement et pour la période de confinement, Orange propose les chaînes OCS et des chaînes jeunesse en clair jusqu'à la fin du mois de mars pour les clients de la TV d'Orange et avec le décodeur TV.

Retrouvez jusqu'à fin mars les chaînes jeunesse suivantes en clair sur votre Freebox. ?#Restezchezvous pic.twitter.com/iyG9Ge9Z8G — Free (@free) March 17, 2020

Sur demande (espace client), SFR offre le bouquet Plus Jeunesse et le bouquet Divertissement & Découverte. Free offre aussi l'accès gratuit à des chaînes jeunesse (ci-dessus).